Названо имя американского пилота, погибшего при крушении Су-27 на Украине

Вашингтон, 18 октября. При крушении истребителя Су-27УБ во время учений «Чистое небо-2018» на Украине погиб американский подполковник Сэт Неринг (позывной Джетро). Об этом рассказал журналист NBC Ханс Николс в Twitter.

По его словам, погибший американский военный был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что вместе с военнослужащим США погиб украинский военный — заместитель командира воздушного командования «Восток» Иван Петренко.

Напомним, Су-27УБ разбился во вторник в ходе учения «Чистое небо-2018» в Винницкой области Украины. Сначала украинские военные сообщили о двух погибших — украинском и американском военных. Позже упоминание об американском военном исчезло из публикации.

Однако Вашингтон подтвердил «участие» представителя американской армии в инциденте на Украине. Учения «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября. В тренировках принимают участие, в том числе солдаты НАТО.