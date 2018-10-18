Авиация США по ошибке нанесла удар по позициям союзников | 18 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20 человек Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже возросло до 20 человек. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев. По его словам, после разбора обломков здания на месте трагедии нашли еще одного погибшего. Чиновник городской администрации также добавил, что родственники опознали всех погибших при взрыве и стрельбе, имена всех жертв трагедии известны. Кроме того, 158 человек из числа пропавших без вести найдены живыми, в списке остается 10 учащихся колледжа. Более 30 человек по-прежнему остаются в больницах, некоторые в крайне тяжелом состоянии. Напомним, в среду студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в здании массовое убийство: сначала привел в действие СВУ, а затем открыл огонь из ружья. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

В Сети появилось видео учений элитных частей Сирийской армии «Силы тигра» В Сети появились кадры с военных учений элитных частей Сирийской армии «Силы тигра». Маневры проходят на границе провинции Идлиб. В них задействованы боевые вертолеты и бронетехника. Действия военных призваны оказать давление на боевиков, которые отказываются покинуть созданную в Идлибе демилитаризованную зону. Напомним, об особой территории на линии соприкосновения правительственных войск и боевиков договорились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но ее патрулирование было отложено, об отсрочке попросила Турция, которая пока не может гарантировать соблюдение взятых на себя обязательств.

Два истребителя F-15 США по ошибке нанесли авиаудар по курдским силам Два истребителя F-15 американской авиации по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков запрещенного в нашей стране «Исламского государства» в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор. Удар по союзным США курдским силам стал следствием непрофессионализма американских летчиков. В результате «просчета» погибли шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Из-за отсутствия координации между командованием сил США и курдскими подразделениями, наступление курдов было сорвано. Более того, действия американских летчиков привели к массовому дезертирству курдов с занимаемых ими позиций. Район перешел под контроль боевиков ИГИЛ.