Донбасс: ВСУ обстреляли Сокольники в ЛНР

Луганск, 18 октября. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские военные применили минометы калибром 120 миллиметров. Под огонь попали позиции Народной милиции в населенном пункте Сокольники.

С 29 августа в Донбассе действует режим «школьного» перемирия из-за начала учебного года в ЛНР и ДНР. Несмотря на это, ВСУ регулярно обстреливают республики.

Вопросом урегулирования конфликта на юго-востоке Украины занимается контактная группа в Минске. Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в апреле 2014 года, когда они провозгласили свою независимость после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибло около 10 тысяч человек.