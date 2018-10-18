Сирия: Лавров заявил о «прекрасном самочувствии» боевиков ИГ в районе Ат-Танфа

Москва, 18 октября. Террористы «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) «прекрасно себя чувствуют» в зоне США в районе сирийского Ат-Танфа. Об этом в четверг заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью французским изданиям.

Лавров обратил внимание на то, что РФ не в курсе, «что творится в некоторых других районах Сирии», в том числе речь идет о восточном Евфрате.

«США там в одностороннем порядке конструировали зону радиусом 55 километров в районе Ат-Танфа, внутри которой находится лагерь беженцев «Рукбан», куда нет никакого доступа, поскольку никто не может дать гарантии безопасности — ведь там находятся бандиты и боевики ИГ1, которые прекрасно себя чувствуют в этой американской зоне», — подчеркнул министр.

Ранее российский министр заявил, что РФ все чаще получает сообщения о перевозке американцами боевиков ИГ в Ирак и Афганистан.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается в течение семи лет — с 2011 года. В конце прошлого года было объявлено о победе над ИГ в Сирии, однако в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

На сегодняшний день внимание сосредоточено на политическом урегулировании, а также восстановлении страны и возвращении на родину беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.