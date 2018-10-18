Жена заключенного Виктора Бута рассказала, что не может получить визу в США

Вашингтон, 18 октября. Семья россиянина Виктора Бута, приговоренного в Соединенных Штатах Америки к 25 годам лишения свободы, до сих пор не получила американскую визу. Об этом рассказала супруга заключенного Алла Бут.

Как пишет газета «Известия», при этом жена и дочь Виктора Бута прошли собеседование на получение американской визы еще 10 сентября. Никакого ответа от американского посольства не последовало.

Алла Бут уточнила, что после собеседования в дипломатическом представительстве в Москве семье сообщили, что окончательное решение по визе может быть принято не сразу. По словам американской стороны, вопрос о выдаче виз сложный из-за цели визита в США – посещение заключенного.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США. В 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы из-за якобы попытки продать партию вооружения леворадикальной группировке.