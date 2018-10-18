Киевский канал рассказал, на каком языке украинцы предпочитают смотреть телепередачи

Киев, 18 октября. Социологический опрос, проведенный накануне киевским телевизионным каналом NewsOne, продемонстрировал, на каком языке граждане Украины предпочитают смотреть телепрограммы.

По имеющимся данным, украинским зрителям во время передачи задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?».

Сообщается, что во время онлайн-трансляции в студию позвонили свыше 30 тыс. человек. Из респондентов только 40% высказались за просмотр программ на украинском языке, 60% дозвонившихся — за «русский или же другие языки».

В октябре Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный закон предусматривает определение украинского языка как единственного официального на Украине.

Документ регламентирует применение языка во всех отраслях общественной жизни, однако не распространяется на персональное общение.

В начале осени 2018 года Киевский международный институт социологии провел исследование, по итогам которого выяснилось, что более 50% украинцев выступают категорически против запрета трансляции на территории страны российских телеканалов, а 57% опрошенных — против запрета показа российских кинолент.