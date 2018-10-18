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«На репетициях срабатывало каждый раз»: Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»

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«На репетициях срабатывало каждый раз»: Бэнкси раскрыл изначальный план уничтожения картины «Девочка с шаром»

Москва, 18 октября. Художник Бэнкси опубликовал на своем портале видео, согласно которому на «репетициях» самоуничтожения картина «Девочка с шаром» разрезалась шредером на полоски полностью, а не частично.

Ролик называется «Разрежь любовь — режиссерская версия». В видео рассказывается о хронологии событий: все начинается с конструирования рамы и заканчивается самоуничтожением полотна.

В конце видеокадров на экране появляются слова: «На репетициях срабатывало каждый раз». При этом показывается картина, которая полностью разрезается на полоски.

Ранее стало известно, картина Бэнкси, которую продали на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов, с последним ударом молотка начала самоуничтожаться. В раму было спрятано устройство для измельчения бумаги. Уцелела только часть полотна. При этом покупатель картины заявил, что не намерен предъявлять претензии художнику и отменять сделку.

Автор: Алия Садыкова
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