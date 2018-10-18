Caviar совместила новые iPhone XS с механическими часами-скелетонами

Москва, 18 октября. Производитель люксовых смартфонов Caviar представил серию iPhone XS со встроенными механическими часами-скелетонами.

Устройство доступно в трех вариантах расцветки: черный корпус с золотыми деталями, корпус с титановыми элементами и корпус цвета розового золота. У каждой модели смартфона в заднюю панель встроены механические часы с точным швейцарским механизмом.

Устройства выпущены ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Цены на смартфоны Caviar grand complications skeleton начинаются от 302 тысяч рублей.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Сети появилось видео с инструкцией по взлому iPhone с помощью голосового помощника Siri. Уязвимы оказались устройства с новейшей операционной системой iOS 12.