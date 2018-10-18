Названо число несовершеннолетних погибших при атаке «керченского стрелка»

Керчь, 18 октября. Одиннадцать из 20 погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи — это несовершеннолетние. Об этом сегодня заявила журналистам глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В общей сложности погибли 20 человек, в том числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. Из 15 учащихся 11 несовершеннолетних», — уточнила министр.

Ранее представитель городской администрации сообщал, что из 15 студентов, погибших при атаке «керченского стрелка» на колледж, шестеро были несовершеннолетними.

В среду днем в политехническом техникуме прогремел взрыв. Сначала 18-летний студент четвертого курса Владислав Р. привел в действие кустарное взрывное устройство в столовой колледжа, затем открыл огонь по людям из ружья. После нападения модой человек свел счеты с жизнью на втором этаже учреждения возле библиотеки.

В связи с чрезвычайным происшествием были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, а также на Крымском мосту.

Президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.