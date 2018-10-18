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Скворцова рассказала о состоянии подростков в реанимации в больницах Крыма

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Скворцова рассказала о состоянии подростков в реанимации в больницах Крыма

Керчь, 18 октября. Медикам удалось стабилизировать состояние подростков, пострадавших при нападении на колледж в Керчи. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, находящаяся в Крыму для оказания помощи раненым.

Она напомнила, что накануне, в среду, состояние пострадавших оценивалось как крайне тяжелое. В среду в реанимации оставались 10 подростков. Пятеро находятся в стабильно тяжелом состоянии, состояние еще пяти – оценивается как крайне тяжелое. Все они перенесли операции.

Отмечается, что основном задачей медиков в Крыму в эту ночь было стабилизировать состояние пациентов. Затем их должны эвакуировать в федеральные медицинские центры. Ранее сообщалось, что утром в четверг начали эвакуацию раненых.

Напомним, 20 человек погибли и более 50 пострадали при нападении студента на колледж в Керчи. Сначала он расстреливал сверстников, а затем подорвал бомбу.

Автор: Алия Садыкова
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