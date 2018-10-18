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Япония выразила протест РФ из-за запланированных стрельб в районе острова Итуруп

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Япония выразила протест РФ из-за запланированных стрельб в районе острова Итуруп

Токио, 18 октября. Японские власти заявили протест Российской Федерации из-за запланированных на конец этого месяца ракетных стрельб в районе острова Итуруп. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

«Мы всегда пристально следим за действиями России в районе северных территорий — 16 октября мы заявили протест по дипломатическим каналам в связи с предстоящими стрельбами, поскольку они ведут к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции Токио», — заявил он.

Суга указал на то, что для радикального решения таких проблем «нужно решение непосредственно проблемы четырех северных островов, их принадлежности, и заключение мирного соглашения».

«Для этого мы будем упорно вести переговоры с Москвой», — резюмировал генсек кабинета министров страны.

Ранее в японской прессе появились сообщения о том, что РФ проинформировала Японию о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп 17-20, 21-27, а также 28-31 октября.

На минувшей неделе Суга уже сообщал, что Япония заявила России протест из-за запланированной учебной стрельбы в районе «северных территорий». Дипломатическое ведомство РФ сообщило, что Москва отвергает демарши Токио относительно действий России на Курилах.

Автор: Алексей Громов
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