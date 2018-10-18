Стали известны самые прибыльные профессии в России

Москва, 18 октября. Эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) назвали самые прибыльные профессии и регионы России. Они изучили статистику по основным показателям рынка труда России за первое полугодие 2018 года.

Отмечается, что специалисты проанализировали уровень зарплат по секторам экономики и федеральным округам. Выяснилось, что больше всего в России зарабатывают финансисты. Их заработки в среднем выше средних зарплат по стране, они получают около 87 991 рубля. На втором месте – сотрудники предприятий в сфере добычи полезных ископаемых — 86 982 рубля, а также информации и связи — 70 839.

При этом меньше всего за свой труд получают работники гостиниц и общественного питания. Их доход вдвое меньше средней зарплаты по стране (25 842 рубля).

Как пишет «Российская газета», номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль. После вычета подоходного налога остается 36 993 рубля. Самые высокие зарплаты в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном федеральных округах (52 759 рублей). На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ с 48 654 рубля.