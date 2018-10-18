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Шойгу рассказал о растущем военно-техническом сотрудничестве с Монголией

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Шойгу рассказал о растущем военно-техническом сотрудничестве с Монголией

Улан-Батор, 18 октября. РФ будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией. Об этом на переговорах с главой монгольского военного ведомства Нямаагийном Энхболдом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Ценим, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач. Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что отношения между странами отличаются традиционным добрососедством. Также, по словам Шойгу, у России и Монголии «близкие подходы к решению актуальных проблем международной повестки».

Ранее Газета.ru сообщила, что в 2019 году в аймаке Дорнод на востоке Монголии пройдут приуроченные к 80-летию победы в битве при Халхин-Голе совместные российско-монгольские военные учения.

Автор: Виктор Мальцев
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