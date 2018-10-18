Пострадавших при нападении в Керчи начали эвакуировать в федеральные медцентры

Керчь, 18 октября. Из города в Керчь пострадавших при нападении на техникум начали эвакуировать в федеральные медицинские центры.

Врачи из центра медицины катастроф прибыли в Керчь, чтобы начать эвакуацию людей. Как пишет ТАСС, они завезли каталки для транспортировки пострадавших.

Ранее министерство обороны России подготовило четыре военных самолета для доставки пациентов в лечебные учреждения других городов. Четыре Ил-76 ВКС России находятся на аэродромах Южного военного округа.

Помимо этого, ведомство сообщило, что сформированы и находятся в готовности к работе с пострадавшими 24 врачебно-сестринские бригады.

Напомним, нападение на колледж в Керчи произошло накануне. Студент четвертого курса учебного заведения пришел в техникум с помповым ружьем и расстрелял своих сверстников, а также сотрудников. После этого он привел в действие взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 20 человек, пострадали более 50. Большинство из них учащиеся колледжа, им нет 18 лет.