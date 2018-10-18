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Ученые рассказали, какие продукты помогают бороться с бессонницей

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Ученые рассказали, какие продукты помогают бороться с бессонницей

Лондон, 18 октября. Сочетание шоколада и йогурта оказывает на человека расслабляющее действие и помогает засыпать. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

По мнению специалистов, чашка не жирного йогурта вместе с ломтиком темного шоколада способны заменить снотворное. Расслабляющий эффект оказывает содержащийся в молоке белковый элемент триптофан, который служит основным материалом для выработки гормона серотонина. Шоколад подавляет действие других белков, которые оказывают возбуждающее воздействие на нервную систему. 

Ученые отмечают, что небольшое количество йогурта и шоколада способствуют расслаблению и спокойному сну. Исследователи подчеркивают, что прибегать к помощи натуральных продуктов следует чаще, чем принимать таблетки от бессонницы.

Автор: Виктор Мальцев
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