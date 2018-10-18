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Сирия: в провинции Латакия прошла конференция онкологов

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Сирия: в провинции Латакия прошла конференция онкологов

Латакия, 18 октября. В сирийском городе Латакия впервые за послевоенное время прошла конференция местных онкологов. Об этом журналистам рассказал председатель Медицинской ассоциации Сирии Махмуд Халаф.

По его словам, участники мероприятия обсудили борьбу с раком в стране. Они пришли к выводу, что на сегодняшний день надо обратить пристальное внимание на выявление и диагностику заболевания. Они напомнили, что в Сирии люди физически не могут уделять много времени здоровью, зачастую они обращаются к медикам уже на поздних стадиях развития опухоли. Как уточнил Халаф, 70% пациентов уже не имеют шансов спастись с помощью операции.

При этом он подчеркнул, что сирийские врачи должны уточнить общее количество больных, так как Минздрав не обладает такими данными. Отдельной проблемой для развития медицины в стране он назвал санкции. Это мешает освоению технической базы и практики.

Сирия: в провинции Латакия прошла конференция онкологов

Автор: Алия Садыкова
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