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В Керчи прошли обыски у родителей устроившего стрельбу студента

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В Керчи прошли обыски у родителей устроившего стрельбу студента

Керчь, 18 октября. Следователи провели обыски по местам жительства родителей подозреваемого в массовом убийстве в местном политехническом колледже.

«Следственные мероприятия проходят в Керчи еще по ряду адресов, но они связаны с преступником. По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», — сообщил журналистам представитель организованного в Керчи оперативного штаба.

Он также отметил, что следователи работают с родителями подозреваемого в нападении студента, чтобы установить его мотивы.

Ранее Газета.ru сообщила, что в личных вещах подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи обнаружили взрывное устройство.

Напомним, нападение на политехнический колледж в Керчи произошло 17 октября. В убийстве 19 и ранении порядка 50 человек подозревают 18-летнего студента учебного заведения, четверокурсника Владислава Рослякова.

Автор: Виктор Мальцев
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