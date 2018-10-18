«Система ПВО Сирии изменится полностью»: Кедми объяснил, почему F-35 не имеют шансов против российских С-300

Вашингтон, 18 октября. Истребители F-35 в составе авиации Израиля и США не будут иметь значения для обновленной системы ПВО Сирии, куда войдут российские зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил израильский аналитик Яков Кедми.

По его словам, Тель-Авив располагает 12 истребителями пятого поколения F-35. Кроме того, Вашингтон планирует поставить Израилю еще несколько самолетов в ближайшее время. Как уточнил специалист в эфире Iton TV, причиной этому может служить то, что через три месяца система противовоздушной обороны Сирии изменится полностью, так как будет иметь в своем арсенале российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

«Система ПВО Сирии изменится полностью», — подчеркнул он.

Кедми объяснил, почему F-35 не имеют шансов против российских С-300. Он рассказал, что С-300 не предназначены для борьбы с истребителями F-35. При этом, как уточнил израильский аналитик, вся обновленная система противовоздушной обороны Сирии, включая зенитно-ракетные комплексы, доставленные из России, и средства радиоэлектронной борьбы, сможет существенно осложнить нанесение авиаударов даже таким самолетам.

Кедми считает, что главная функция С-300 – это уничтожение ракет и бомб, а не их «носителей». В этом смысле российская система, по его словам, эффективна, а «интерес представляет не сам самолет, а то, чем он стреляет».

Напомним, Москва ранее решила поставить Сирийской Арабской Республике С-300. Это произошло после того, как был сбит Ил-20, который повлек гибель 15 российских военных. Ответственность за инцидент Россия возложила на Израиль, действия армии страны стали основным фактором, который привел к трагедии.

В октябре Москва закончила поставки зенитно-ракетных комплексов. Они достались Сирии бесплатно. В ответ США и Израиль протестировали возможности F-35 против С-300 на Украине, но военные эксперты усомнились в объективности этих тестов.

В МИД России рассказали, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию не направлена против конкретных стран. Это необходимо для укрепления сирийской системы ПВО необходимо для обеспечения безопасности российских военных, работающих в арабской республике.