Опубликован топ-10 российского рынка подержанных авто

Москва, 18 октября. В Интернете опубликован рейтинг отечественного рынка подержанных авто.

Как говорится в аналитическом отчете сайта объявлений о продаже автомобилей с пробегом «Авито Авто», в топ-10 вошли восемь моделей «АвтоВАЗа» и лишь две иномарки.

Возглавляет список самых популярных авто на вторичном рынке Lada Priora, средняя цена — 238 тысяч рублей. Вторая по популярности Lada Samara (ВАЗ-2114), средняя стоимость которой — 119 тысяч рублей. На третьем месте — ВАЗ-2110 (82 тысяч рублей).

«Пока что ситуация на вторичном рынке лучше не становится, и основные продажи на нем делают регионы, и зачастую покупаются автомобили стоимостью не более 100 тыс. рублей», — цитируют «Известия» партнера агентства «Автостат» Игоря Моржаретто.

В топ-10 российского рынка подержанных авто также попали Ford Focus (357 тыс. рублей), ВАЗ-2107 (64 тыс.), ВАЗ-2112 (97 тысяч рублей), Lada Kalina (214 тыс.), Lada Granta (310 тысяч), 4×4 (213 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (508 тысяч рублей).

Как считает управляющий партнер агентства EURussia Partners Сергей Бургазлиев, в перспективе ближайших лет ситуация на вторичном рынке коренным образом не изменится.