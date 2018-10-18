Кедми рассказал, почему США не пойдут на военный конфликт с Россией

Москва, 18 октября. Аналитик Яков Кедми рассказал, почему Соединенные Штаты Америки никогда не пойдут на военный конфликт с Российской Федерацией.

С заявлением на тему израильский специалист выступил в эфире канала Iton TV, отвечая на вопросы зрителей. По мнению Кедми, прямое военное столкновение с Россией для ВС Соединенных Штатов станет «страшным сном».

Эксперт также заострил внимание на том, что Пентагон не решится на прямое столкновение с Россией, в том числе на Украине, которую, по мнению автора вопроса, Штаты могли бы использовать для смены фокуса внешней политики Москвы.

«США никогда на военное противостояние не пойдут ни в каком виде, ни в одной точке земного шара, насколько это будет от них зависеть», — подчеркнул израильский аналитик.

«Они могут сделать что угодно, но когда речь идет о военном конфликте, результаты этого с их точки зрения будут катастрофическими», — уточнил Кедми, добавив, что Штатам только остается применять экономические, политические и иные шаги.

Напомним, что ранее Кедми в ходе обсуждения темы разрыва связей США с научным миром России, подчеркнул, что американская сторона еще не до конца понимает, какую стратегическую ошибку она совершает.

По словам политолога, отрицательные последствия такого решения можно будет увидеть уже через несколько лет, когда Соединенные Штаты, скорее всего, будут значительно отставать в технологическом плане от конкурентов.

Он считает, что попытки Вашингтона разорвать связи с научной отраслью РФ нанесут ущерб сразу нескольким американским сферам. Непоправимый урон от отсутствия научных контактов с Россией ожидается, по его мнению, уже в ближайшее время.

