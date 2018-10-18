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Семьи погибших в Керчи получат по миллиону рублей из бюджета Крыма

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Семьи погибших в Керчи получат по миллиону рублей из бюджета Крыма

Симферополь, 18 октября. Семьи погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже получат компенсации в размере миллиона рублей из регионального бюджета, заявил вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко.

Семьи пострадавших во время атаки на колледж получат по 500 тысяч рублей, погибших — по миллиону рублей. Кроме того, власти республики рассчитывают, что семьи погибших и пострадавших получат компенсации из федерального бюджета, сообщил Михайличенко в комментарии для ТАСС.

Напомним, 17 октября произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. Сначала 18-летний студент четвертого курса привел в действие самодельное взрывное устройство в столовой учебного заведения, потом открыл огонь по людям из ружья. После нападения модой человек покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы погибли 20 человек, в том числе сам нападавший, сообщает Газета.ru. К настоящему времени известны имена всех жертв трагедии.

Автор: Виктор Мальцев
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