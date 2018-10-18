Киев, 18 октября. Украинский интернет-портал социально-политической ориентации «Обозреватель» заявил, что русский язык якобы происходит от украинского.

Блогер под ником revo_ukraine привел в пример статью от Leshijy, где говорится, что в украинском языке 650 тысяч слов (литературный язык — 250 тысяч и 400 тысяч устаревших и диалектных слов), а в русском языке во всех диалектах 115 тысяч слов.

Украинский блогер попытался доказать, что русский язык произошел от «мовы». Блогер привел в пример некоторые украинские и русские слова и рассказал об их происхождении и произношении. К примеру, он указал, что в русском языке нет украинского слова «пружній» (упругий), зато есть «производное» от него – «пружина». Также якобы нет слова «тягнути» (тянуть), зато есть «тяготы». По мнению блогера, нет слова «гребти» (грести), зато есть производное от него «грабли».

«И после этого нам рассказывают, что мы от них произошли. Может наоборот? И кое кто при этом плохо усвоил наши слова», — считает автор.

Украина уже несколько лет, по мнению экспертов, пытается переписать историю. В Киеве заявили, что Россия «ворует чужую историю, начиная со своего названия».

Сенатор от Севастополя, член Совета Федерации Ольга Тимофеева прокомментировала, что проблема страны в том, что она сама отказалась от своей истории.

«Она стала ее выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остается, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чем-либо Россию. Потому, что существовало государство, в состав которого входили земли современной Украины. Эта страна развивалась, создавала могучую империю.

Сейчас же в Киеве переживают синдром фантомных болей. Сегодня Украина — это несостоявшийся проект Австрийской империи. И теперь, когда результат налицо, в Киеве перекладывают свою несостоятельность на то государство, в составе которого Украина была. Они получили то, что получили. Теперь им нужно оправдать себя», — пояснила она.

Напомним, на Украине уже несколько лет идет борьба со всем русским. Киев даже сделал РФ главным врагом и угрозой национальной безопасности в официальных документах.

В октябре Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который практически повсеместно запрещает использование русского языка в публичном пространстве.

Напомним, что законопроект, который предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах жизни, внес на рассмотрение парламента президент страны Петр Порошенко. Кроме того, Рада приняла в первом чтении законопроект, который предполагает создание должности уполномоченного по защите государственного языка.

Ранее украинский президент в Facebook написал, что, согласно рейтингу Совета Европы, украинский язык занимает 8-е место среди популярных в Европе языков. При этом перечень возглавляет русский язык. Он лидирует с большим отрывом от французского и немецкого языков, которые поделили 2-е и 3-е место.

Как сообщил Порошенко, недавно он подписал указ о том, что государственный статус украинского языка приведет к появлению единого культурного пространства Украины. Порошенко добавил: «Армия должна защищать нашу землю! Язык наше сердце».