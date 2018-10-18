Пуски ракет «Рокот-2» могут возобновить с 2021 года

Москва, 18 октября. Специалисты предлагают возобновить пуски легких ракет «Рокот-2» с 2021 года.

Как считают в ракетно-космической отрасли России, такой шаг позволит в течение трех лет выйти на получение ежегодных доходов в размере почти девять миллиардов рублей.

«Положительный денежный поток от реализации проекта оценивается до 2025 года в объеме около 500 миллионов рублей, ежегодный доход от реализации проекта вырастет до 8,8 миллиарда к 2024–2025 году», — цитирует РИА Новости свой источник.

При этом, как сообщает все тот же источник агентства в отечественной ракетно-космической отрасли, инвестировать в проект необходимо 4 миллиардов рублей.

Как напоминает «Газета.ru», последний пуск ракет «Рокот» в интересах российского министерства обороны был проведен в 2016 году. А в 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.