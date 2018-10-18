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Российский Маск: житель Новосибирска использует монтажную пену вместо ремня безопасности

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Российский Маск: житель Новосибирска использует монтажную пену вместо ремня безопасности

Новосибирск, 18 октября. Житель Новосибирска Владислав Барашенков обклеивает машину листвой, ездит на ледяном колесе и возит на крыше пассажира, прикрепленного монтажной пеной. 

При этом новосибирский инженер обо всем рассказывает и показывает в своем блоге об автотюнинге. При этом, о чем бы его ни спросили подписчики, он тестирует это на настоящей машине. 

Российский Илон Маск уже взрывал петарды на лобовом стекле, делал колесо изо льда и заменял тормозные колодки айфонами. А недавно прокатил на крыше прикрепленного монтажной пеной пассажира.

«Наш знакомый из Красноярска говорит: давай «припеним» меня к крыше. Надели ему экипировку, чтобы вещи не попортить. «Припенили», он полежал маленько, похохотал вместе с нами, пошевелился, говорит — все, готово, поехали. Конечно, дело понравилось только мне и ему. Проходящие мимо люди реально были в шоке», — поделился с журналистами РЕН ТВ Владислав. 

Владислав Барашенков — механик с многолетним опытом, и его эксперименты отличаются безграничной фантазией. Он уже выяснил, что если обклеить авто листьями, машина становится «невидимой» уже с 10 метров, а накачанные гелием колёса буксуют на асфальте, стирая резину в дым. 

Больше странных экспериментов покажет РЕН ТВ — в новом спецпроекте «Как тебе такое, Илон Маск?». Новый документальный проект — в пятницу, 19 октября в 20.00 по московскому времени.

Автор: Константин Терехов
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