Российский Маск: житель Новосибирска использует монтажную пену вместо ремня безопасности

Новосибирск, 18 октября. Житель Новосибирска Владислав Барашенков обклеивает машину листвой, ездит на ледяном колесе и возит на крыше пассажира, прикрепленного монтажной пеной.

При этом новосибирский инженер обо всем рассказывает и показывает в своем блоге об автотюнинге. При этом, о чем бы его ни спросили подписчики, он тестирует это на настоящей машине.

Российский Илон Маск уже взрывал петарды на лобовом стекле, делал колесо изо льда и заменял тормозные колодки айфонами. А недавно прокатил на крыше прикрепленного монтажной пеной пассажира.

«Наш знакомый из Красноярска говорит: давай «припеним» меня к крыше. Надели ему экипировку, чтобы вещи не попортить. «Припенили», он полежал маленько, похохотал вместе с нами, пошевелился, говорит — все, готово, поехали. Конечно, дело понравилось только мне и ему. Проходящие мимо люди реально были в шоке», — поделился с журналистами РЕН ТВ Владислав.

Владислав Барашенков — механик с многолетним опытом, и его эксперименты отличаются безграничной фантазией. Он уже выяснил, что если обклеить авто листьями, машина становится «невидимой» уже с 10 метров, а накачанные гелием колёса буксуют на асфальте, стирая резину в дым.

Больше странных экспериментов покажет РЕН ТВ — в новом спецпроекте «Как тебе такое, Илон Маск?». Новый документальный проект — в пятницу, 19 октября в 20.00 по московскому времени.