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Все погибшие при нападении в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа

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Все погибшие при нападении в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа

Керчь, 18 октября. Все 20 погибших при взрыве и стрельбе в Политехническом колледже в Керчи были студентами и сотрудниками учебного учреждения.

«В числе погибших — 15 студентов, шестеро из которых — несовершеннолетние, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения», — цитирует замглавы керченской администрации Дилявера Мельгазиева ТАСС.

Напомним, накануне днем студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. После этого молодой человек покончил с собой.

В результате нападения погибли 20 человек, в том числе сам преступник. Около 50 человек были госпитализированы, в реанимации находятся 10 пострадавших.

Автор: Виктор Мальцев
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