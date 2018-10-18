Стало известно, как украинцы относятся к русскому языку

Киев, 18 октября. Один из украинских телеканалов провел опрос, в ходе которого выяснил, как граждане Украины относятся к русскому языку.

В частности редакторов телеканала NewsOne интересовало, на каком языке украинцы хотят смотреть местное телевидение. Для этого в эфире одной из программ был задан соответствующий вопрос.

В ходе прямого эфира в студию позвонили более 30 тысяч человек. Из ответивших на вопрос лишь 40% высказались за то, чтобы смотреть ТВ на украинском языке, а остальные 60% заявили, что хотят смотреть передачи на «русском или другом языке».

Напомним, что два года назад на Украине вступили в силу изменения в закон «О телевидении и радиовещании». Согласно документу, с ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%.

К слову, проведенный телеканалом NewsOne опрос далеко не первый проводимый на Украине на данную тематику. В сентябре исследование провел Киевский международный институт социологии.

Оказалось, что более половины жителей Украины выступают против запрета трансляции на территории страны российских телеканалов, а 57% — против запрета показа российских фильмов на украинском ТВ.

А на днях председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter написал, что антироссийскую риторику Киева поддерживает не более трети украинцев, сообщает «Газета.ru».