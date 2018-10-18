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Москвича осудили за поставку на Украину краденых деталей для Су-27

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Москвича осудили за поставку на Украину краденых деталей для Су-27

Москва, 18 октября. Суд приговорил москвича к трем годам колонии за попытку продать на Украину украденные на российских предприятиях ОПК запчасти для истребителей. Соответствующее сообщение распространило УФСБ по Москве и Московской области.

Жителя столицы задержали на месте преступления, когда он пытался передать курьеру детали для истребителей МиГ-29 и Су-27. В дальнейшем запчасти для боевых самолетов должны были переправить на Украину.

Никулинский районный суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за «Приготовление и покушение на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники».

Автор: Виктор Мальцев
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