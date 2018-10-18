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Сирия: в Сети появилось видео с маневрами частей САА на границе Идлиба

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Сирия: в Сети появилось видео с маневрами частей САА на границе Идлиба

Дамаск, 18 октября. В Сети появились кадры с военных учений элитных частей Сирийской арабской армии (САА) «Силы тигра». Запись опубликована в сервисе YouTube.

Маневры проходят на границе провинции Идлиб. В учениях задействованы боевые вертолеты и бронетехника. В подписи к видео говорится, что маневры призваны оказать давление на боевиков, которые отказываются покинуть созданную в Идлибе демилитаризованную зону.

Напомним, о создании демилитаризованной зоны на линии соприкосновения правительственных войск и боевиков договорились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но ее патрулирование было отложено, сообщает Газета.ru. По данным издания, об отсрочке попросила Турция, которая пока не может гарантировать соблюдение взятых на себя обязательств.

Автор: Виктор Мальцев
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