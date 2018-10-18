В России могут упростить перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг

Москва, 18 октября. В России могут существенно упростить перевод пенсионных накоплений через Единый портал государственных услуг.

Если изменения будут приняты, то для подачи заявления о смене страховщика вместо усиленной квалифицированной электронной подписи будет достаточно простой электронной подписи (ПЭП).

Как сообщается, на минувшей неделе этому вопросу было посвящено рабочее заседание под председательством заместителя министра труда и социальной защиты России Андрея Пудова.

Как пишет «Коммерсантъ», практически все стороны, которые представили отзывы на возможность использования ПЭП, однако против ее использования выступают Пенсионный фонд России.

«Вопрос в основном заключается в том, чтобы, с одной стороны, сделать процесс перевода пенсионных накоплений удобным для людей, а с другой — обеспечить надлежащий уровень безопасности средств граждан», — заявили в ПФР.

К слову, как уточняют собеседники издания, переход на простую электронную подпись лоббируют банки ВТБ и Сбербанк, которым принадлежат крупные негосударственные пенсионные фонды.

