Психологи рассказали о сложности вычислить подобных Рослякову преступников

Керчь, 18 октября. Психологи и специалисты в области соцсетей считают, что вычислить преступников, подобных устроившему нападение на Керченский политехнический колледж Владиславу Рослякову, крайне сложно, так как они живу в параллельной реальности.

«Ребенок живет двойной, тройной жизнью. Ему могут сформировать несколько личностей. И ребенок уже не осознает, они не отдают себе отчета», — цитирует главу Центра спасения детей от киберпреступлений Сергея Пестова телеканал РЕН ТВ.

Эксперты также отмечают, что преподаватели не готовы к таким ситуациям, а вычислить подобных Рослякову убийц крайне сложно.

Напомним, нападение на Керченский политехнический колледж началось 17 октября около 12.20. По версии следствия, 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков занес сумку с самодельным взрывным устройством в столовую учебного заведения и привел бомбу в действие с безопасного расстояния.

После этого Росляков достал ружье и открыл огонь по находившимся на первом этаже колледжа людям. Позже он поднялся на второй этаж, где продолжились убийства. По последним данным в колледже погибли 19 человек, в том числе сам Росляков, более 50 получили ранения.