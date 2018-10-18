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Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20

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Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20

Керчь, 18 октября. Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже возросло до 20 человек.

О том, что жертвами вчерашнего взрыва и стрельбы в учебном заведении в Крыму стали 20 человек, сообщил журналистам заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — уточнил высокопоставленный чиновник городской мэрии.

Также, по словам Мельгазиева, на данный момент удалось опознать восемь из десяти тяжело пострадавших при нападении в колледже в Керчи, осталось опознать двух девушек.

Заместитель главы администрации Керчи также сообщил, что родственники опознали всех погибших при взрыве и стрельбе, добавив, что имена всех жертв трагедии известны.

Напомним, что в среду студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в здании взрыв, а затем открыл огонь. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

Автор: Константин Терехов
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