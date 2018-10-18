«Огромная часть украинской экономики сотрудничает с врагом»: участник Майдана призвал запретить торговые отношения с Россией

Киев, 18 октября. Известный под псевдонимом «Сталкер» участник Майдана призвал законодательно запретить на Украине любые торговые отношения с Россией. Об этом он заявил на организованной в Киеве пресс-конференции.

В общении с журналистами «Сталкера» представили как главу общественной организации «Национальное сопротивление», не назвав его имени. Портал «Полит Навигатор» опознал его как участника Майдана Алексея Свинаренко. На пресс-конференции «Сталкер» признал, что торговыми отношениями с Россией связан «огромный сегмент украинской экономики». По мнению Свинаренко, эта связь бизнесменов приводит к тому, что общество устает от войны.

«Большая часть бизнесменов не желает продолжать войну, не желает защищаться от нападений врага, поскольку для них выгодно торговать с РФ», — признает участник Майдана.

Продолжение торговли с «агрессором» он называет «прямым пособничеством оккупантам». Свинаренко считает, то Россия ведет гибридную экономическую войну против Украины.

«К сожалению, огромная часть украинской экономики сотрудничает с врагом. Они продают товары в Россию, они покупают товары в России. Они лечат сепаратистов нашими лекарствами, они покупают строительные материалы в России и продают тут в своих магазинах, зарабатывая на торговле с врагом», — заявил «Сталкер».

По словам Свинаренко, Украине нужно полностью прекратить торговлю с Россией.

«Сегодня мы торгуем, предприниматели заработают, а завтра, когда российские танки зайдут в Киев, часть граждан будет говорить: а что изменилось? Флаг изменился, а товары те же, отношения те же. Нам надо прекращать любые связи — политические, общественные, религиозные. Мы должны ввести санкции, чтобы наши предприниматели не торговали с РФ», — заключил Свинаренко.

Напомним, Киев с 2014 года проводит в Донбассе военную операцию против ДНР и ЛНР. Поводом для ввода войск послужил отказ части населения признать пришедшее к власти в результате произошедшего на Украине государственного переворота правительство и провозглашение неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик. По последним данным жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Начиная с 2014 года Украина испытывает серьезные экономические и социальные сложности, которые во многом связаны с попыткой переориентировать экономику страны на Запад. В частности, в обмен на финансовую помощь от Международного валютного фонда Киев вынужден пойти на повышение цен на газ для населения.

Граждан Украины готовят к либерализации газового рынка постепенно, сообщает Газета.ru. Ожидается, что официально о повышении цен на газ объявят 18 октября. Между тем, либерализация газового рынка Украины уже частично проведена. По основанным на стоимости топлива на германском хабе рыночным ценам в настоящее время газ закупают украинские предприятия. Они вынуждены платить от 13,4 до 14,6 тысячи гривен за тысячу кубических метров топлива. Население пока платит по 6,9 тысячи гривен за такой же объем газа.