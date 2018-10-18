В Турции рассказали, чем охлаждение отношений Вашингтона и Эр-Рияда выгодно для Москвы

Анкара, 18 октября. Журналисты турецкой газеты Sabah считают, что охлаждение отношений США и Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи выгодно в Москве.

По традиции жесткое высказывание американского лидера Дональда Трампа и его угрозы «жестко наказать» Эр-Рияд, вызвали соответствующую реакцию властей Саудовской Аравии.

Это, считают авторы публикации, только на руку России. Ведь теперь, по версии турецких журналистов, саудиты могут взвинтить цены на нефть и начать продавать «черное золото» в юанях.

Кроме того Эр-Рияд в ответ на жесткую риторику из Вашингтона может начать сотрудничать с Ираном и прекратить обмениваться полезной информацией с Западом, а также прекратить закупки оружия у США и предоставить России военные базы.

«Случившееся с Джамалем Хакуджи показал слабость союза Вашингтона и Эр-Рияда. Атмосфера недоверия между государствами вынуждает Саудовскую Аравию искать альтернативы этим отношениям», — пишет Sabah.

Несдержанность Трампа в публичных высказываниях, который сначала говорит, а потом думает, может привести к тому, что саудиты – давние союзники США на Ближнем Востоке, будут пытаться искать пути сближения с Россией и Китаем.

Турецкая газета считает, что Москва на этом фоне «запустит колесо дипломатии» в сторону Саудовской Аравии и предпримет все шаги для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе.

«Соединенные Штаты Америки по очень низкой цене постепенно оставляют Российской Федерации свои зоны влияния», — отмечают авторы статьи.

Впрочем, Россия работает сразу по нескольким направлениям, чтобы стать ведущим игроком на Ближнем Востоке — Москва налаживает контакты с Каиром, а также предпринимает действия и по ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.

Напомним, что обозреватель американского издания Washington Post Джамаль Хашукджи, проживающий на территории Соединенных Штатов Америки с 2017 года, пропал в Турции 2 октября.

По последней информации, журналист вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал. Эр-Рияд, в свою очередь, утверждает, что журналист исчез уже после того, как покинул консульство.

Позднее американская газета The New York Times сообщила, что подозреваемые в убийстве оппозиционного журналиста связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

При этом, как утверждают власти Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание дипломатического ведомства, и якобы миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Эр-Рияд должен доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а его пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

