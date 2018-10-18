Мэй после саммита ЕС по Brexit отказалась общаться с журналистами

Брюссель, 18 октября. Премьер-министр Британии Тереза Мэй после саммита Европейского союза по Brexit отказалась общаться с журналистами.

Как сообщается, глава британского правительства после встречи покинула здание Совета ЕС, буквально пролетев вместе с членами своей команды по красной дорожке, не остановившись в пресс-зоне.

Напомним, что Европейский совет приступил к своей работе в Брюсселе накануне, и именно первая часть его была посвящена вопросам выхода Великобритании из Европейского союза.

При этом перед началом переговоров Мэй заявила журналистам, что договоренность об условиях отделения Британии от ЕС достижима, включая и вопрос ирландской границы, пишет «Газета.ru».