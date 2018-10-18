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Сирия: на севере страны обнаружены незаконные раскопки античного наследия

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Сирия: на севере страны обнаружены незаконные раскопки античного наследия

Дамаск, 18 октября. На севере Сирийской Арабской Республики обнаружены незаконные раскопки античного наследия.

По словам директора управления культурного наследия и музеев САР Махмуда Хаммуда, на оккупированных территориях  этим занимаются иностранные специалисты с последующим разграблением наследия.

«Прибывшие из Идлиба граждане сообщают о присутствии большого числа иностранных специалистов по раскопкам в Манбидже, Африне и Идлибе, а также в районах вокруг Ракки», — заявил Хаммуд.

Как добавил директор управления культурного наследия и музеев Сирии, незаконные раскопки ведутся с согласия и при участии «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Вашингтоном.

Махмуд Хаммуд добавил, что управление уже связалось с министерством иностранных дел Сирии, чтобы ведомство обратилось с жалобой в Организацию Объединенных Наций, а также связалось с ЮНЕСКО.

Автор: Константин Терехов
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