Преподаватель рассказал, как студенты колледжа в Керчи пытались отвлечь стрелявшего

Керчь, 18 октября. Преподаватель Керченского политехнического колледжа Владислав Мирошников рассказал, что некоторые студенты пытались отвлечь стрелка во время нападения.

«Мои студенты мне рассказывали, что, когда нападавший стал стрелять, некоторые начали жертвовать собой, отвлекать его, чтобы успели убежать и спастись другие», — заявил журналистам Мирошников.

Преподаватель отметил, что в колледже довольно слабая система безопасности. В учебном заведении стоит рамка металлоискателя, но «это все для галочки».

«У нас проходной двор, могут через забор перелезть спокойно», — заключил Мирошников.

Напомним, нападение на колледж началось накануне около 12.20. По версии следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков оставил сумку с самодельным взрывным устройством в столовой и привел бомбу в действие, отойдя от нее на безопасное расстояние. После этого молодой человек достал ружье и открыл огонь по находившимся на первом этаже учебного заведения людям, позже бойня продолжилась на втором этаже. По последним данным в Керченском политехническом колледже погибли 19 человек, включая самого Рослякова, более 50 получили ранения.