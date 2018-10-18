Стало известно, как граждане США относятся к России

Вашингтон, 18 октября. Граждане Соединенных Штатов Америки рассказали, как относятся к Российской Федерации.

Результаты опроса на эту тему публикует издание Economist, из которого следует, что всего 2% американцев склонны считать Россию в качестве государства-союзника Соединенных Штатов.

При этом каждый третий гражданин США считает нашу страну врагом, каждый десятый опрошенный ответил, что РФ является дружественным государством, а 31% респондентов назвали Россию недружественной.

К слову, согласно результатам того же изучения общественного мнения, всего 1% граждан США считают Северную Корею союзником, а почти половина респондентов ответили, что относятся к КНДР как к врагу.

Добавим, что социологическое исследование, в котором приняли участие 1,5 тысяч граждан США, проводилось в период с 14 по 16 октября. Уровень погрешности составляет примерно 3%, сообщает «Газета.ru».