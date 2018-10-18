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СМИ сообщили о версии ошибки при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз»

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СМИ сообщили о версии ошибки при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз»

Москва, 18 октября. Большинство расследующих произошедшую 11 октября аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» экспертов считают, что ее причиной не был производственный брак.

В качестве вероятной причины называют допущенное при сборке ракеты-носителя в монтажно-испытательном комплексе космодрома Байконур повреждение бокового блока.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном», — сообщает со ссылкой на близкого к Минобороны собеседника «Коммерсантъ».

Ранее Газета.ru сообщила, что 11 октября на второй минуте полета ракеты «Союз-ФГ» при отделении четырех блоков первой ступени случился взрыв. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» благодаря системе аварийного спасения доставил астронавта NASA Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина на землю.

Автор: Виктор Мальцев
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