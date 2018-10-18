Следствие восстанавливает картину бойни в колледже Керчи

Керчь, 18 октября. Следователи продолжают восстанавливать картину бойни в Керченском политехническом колледже.

Трагедия началась примерно в 12.20 сразу после звонка на большую перемену, 18-летний обучающийся четвертого курса Владислав Росляков оставил сумку с самодельным взрывным устройством в столовой.

Отойдя от нее на безопасное расстояние, он привел взрывчатку в действие, достал ружье и открыл огонь по людям, находившимся на первом этаже учебного заведения, после чего поднялся на второй этаж.

Там он в рабочих кабинетах нашел завуча и одного из педагогов, после чего застрелил их. В общей сложности произведя около 20 выстрелов, Росляков прошел в библиотеку, где покончил с собой.

В ходе работы в Керчи следователи выяснили, что подозреваемый хорошо учился, однако ни с кем из сверстников товарищеских отношений не поддерживал. В квартире, где проживал Росляков, идет обыск.

«В настоящее время данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Как напоминает «Газета.ru», по последним данным в Керченском политехническом колледже накануне погибли 19 человек, включая самого Рослякова, более 50 получили ранения.