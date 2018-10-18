Представитель УПЦ рассказал о разжигании агрессии по религиозному принципу на Украине

Киев, 18 октября. Официальный представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент рассказал о разжигании агрессии по религиозному принципу на Украине.

Архиепископ отметил, что министерство культуры Украины предупредило о грядущем переделе церковной собственности и пересмотре документов, на основании которых церковь пользуется храмами. По мнению Климента, если государство создаст такой прецедент, то в дальнейшем может дойти до использования рычагов, «которыми государство не имеет права в открытую пользоваться».

«Мы это уже на своей шкуре не раз ощущали со стороны праворадикалов, когда захватывались храмы, избивались верующие. В Донбассе были убиты три наших священника, два года назад накануне дня празднования Крещения Руси в Киеве был убит еще один священник, затем убита монахиня», — ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» архиепископ.

По мнению Климента, звучащие в адрес УПЦ радикальные заявления «можно трактовать как разжигание агрессии по религиозному принципу», но официальной реакции на это пока нет. Архиепископ подчеркнул, что «запугать истинно верующего человека» практически невозможно.

Напомним, патриарх Константинопольский Варфоломей принял решение запустить процесс предоставления томоса (указа о легализации) Украинской поместной церкви. После этого Синод РПЦ заявил о невозможности продолжать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.