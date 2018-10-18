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Глава Минздрава РФ объяснила, почему пострадавшие в Керчи находятся в тяжелом состоянии

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Глава Минздрава РФ объяснила, почему пострадавшие в Керчи находятся в тяжелом состоянии

Керчь, 18 октября. Наиболее тяжело от взрыва в керченском политехническом колледже пострадали десять человек, все они находятся в реанимации. Трое из них сейчас в состоянии тяжелой комы. С таким заявлением выступила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, главной причиной столь тяжелых ранений стало металлическое наполнение взрывного устройства, которое привел в действие напавший на колледж Владислав Росляков.

«Все мышцы, все мягкие ткани пострадавших в мелких деталях металлических. Эти мелкие элементы приходится вынимать из печени, из кишечника, из мышц», ― объяснила она.

По ее словам, пациенты уже перенесли несколько разноплановых операций, включая довольно сложные – например, по сшиванию разрывов внутренних органов. Скворцова добавила, что высоко оценивает профессионализм врачей городских больниц Керчи, благодаря которому удалось спасти множество жизней. Десять самых тяжело раненных пострадавших будут в течение суток доставлены в Москву.

Напомним, что студент колледжа Владислав Росляков в эту среду устроил в здании взрыв, а затем открыл огонь. Погибли 19 человек, включая самого Рослякова, более 50 получили ранения, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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