После заявления о Керчи Порошенко торжественно вручили «резиновые изделия из Европы»

Киев, 18 октября. Президент Украины Петр Порошенко совместил обнародование «специального заявления» в связи с трагедией в Керчи с получения резиновых изделий, побывавших в Европе от украинской делегации в ПАСЕ.

Во время встречи с делегацией Украины в ПАСЕ Попрошенко выступил с заявлением, в котором выразил свое сочувствие родным и близким погибших во время нападения на колледж в Керчи. Однако, как видно на фотографиях со встречи, опубликованных в его аккаунте в Facebook, уже через несколько секунд после заявления, он с улыбкой начал обсуждать выступление украинской делегации в ПАСЕ. Кроме того, фотографы сняли, как депутат Алексей Гончаренко передает украинскому президенту «резиновые изделия, побывавшие в Европе» – перчатки, в которых Гончаренко выступал на Ассамблее.

«Две фотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут, те же и там же, он веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!» – недоуменно прокомментировал снимки экс-депутат Верховной Рады Кирилл Куликов.

Напомним, что накануне депутаты Верховной рады Украины устроили скандал в ПАСЕ, узнав о возможной отмене санкций в отношении российской делегации.