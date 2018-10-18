Бузова рассказала о причине расставания с женихом

Москва, 18 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила слухи о расставании с победителем телешоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, объяснив свое решение всплывшими фактами лжи и обмана. Об этом она написала в соцсети Instagram.

Бузова заявила, что была по-настоящему счастлива и пыталась не обращать на слухи внимания. Но потом начали появляться «прямые доказательства этого всего». Певица отметила, что не могла принять разгульный образ жизни Дениса Лебедева и оправдать измену, «избиение женщины» и «употребление запрещенных препаратов».

«Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Бог тебе судья», — написала Ольга Бузова.

Ранее Газета.ru сообщила, что по итогам телепроекта «Замуж за Бузову» певица выбрала женихом бизнесмена Дениса Лебедева.