Секретарь союза журналистов России внесен в базу данных украинского «Миротворца»

Москва, 18 октября. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «манипулирование общественно значимой информацией» и «антиукраинскую пропаганду». Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Внесли меня в свою базу «Миротворец» с формулировкой «Антиукраинская пропаганда. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым Россией. Манипулирование общественно значимой информацией. Подмена понятий «свобода слова» и «демократия» идеологической кремлевской пропагандой», — написал Тимур Шафир.

Секретарь Союза журналистов отметил, что очень рад попасть в компанию весьма достойных людей.

Ресурс «Миротворец» известен публикациями данных журналистов, ополченцев, а также украинских и иностранных граждан, которых создатели сайта называют «изменниками родины».

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного там референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались 95,6% жителей Севастополя и 96,77% избирателей республики Крым. Плебисцит прошел после госпереворота на Украине.

Киев считает Крым своей территорией. Москва подчеркивает, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».