Разбившийся на Украине Су-27 оказался непригодным для полетов с 2009 года

Москва, 18 октября. Разбившийся во время учений «Чистое небо» на Украине истребитель Су-27УБ исчерпал свой ресурс еще в 2009 году, сообщается на портале Airforce.ru, где размещена история самолетов серии Су-27.

Потерпевший крушение истребитель, построенный в 1991 году, носил бортовой номер «70 синий». По данным портала, изначально у самолета был бортовой номер «05». Сообщается, что в 2009 году самолет был поставлен на хранение из-за истечения ресурса.

В строй истребитель вернули в 2014 году. Однако он не прошел технического обслуживания и получил новую украинскую камуфляжную окраску в технико-эксплуатационной части этой бригады.

В минувший вторник истребитель Су-27 УБ потерпел крушение в Винницкой области, выполняя полет в рамках совместных учений Украины и стран НАТО «Чистое небо — 2018», сообщала «Газета.ру». Погибли оба пилота: военнослужащий ВВС Украины и пилот ВВС Национальной гвардии США. Отметим при этом, что украинские войска подтвердили гибель американского пилота только в минувшую среду.

В Генштабе ВСУ ранее подчеркивали, что истребитель перед полетом был полностью исправен.

Накануне в военной прокуратуре сообщили, что возможной причиной крушения истребителя могли стать нарушения правил полета или предполетной подготовки.

Добавим, что в НАТО открестились от проводимых на Украине учений. Чиновник НАТО, в частности, сообщил, что учения «Чистое небо» являются американо-украинскими и не относятся к альянсу.

Член совета Федерации Франц Клинцевич ранее обратил внимание на то, пилот армии США совершал полет на боевом самолете российского производства, состоящем на вооружении ВВС Украины, в нарушении всех международных норм. По мнению сенатора, данный факт можно расценивать как «подготовку к военному конфликту с Россией».