«Вредители и непрофессионалы»: сторонник Порошенко обвинил «Укрзализницу» в упадке сельского хозяйства Украины

Киев, 18 октября. В Верховной раде нашли нового виновника кризиса в сельском хозяйстве страны. Оказалось, что непоправимый ущерб аграриям нанесла госкомпания «Укрзализница», именно она мешает Киеву превратить страну в аграрную сверхдержаву. С таким обвинением в адрес перевозчика выступил депутат «Блока Петра Порошенко» Григорий Заболотный на экстренном заседании аграрного комитета украинского парламента.

По его словам, после того как «Укрзализница» почти на 50% увеличила тарифы на перевозки, украинские аграрии «просто взбунтовались». Заболотный считает, что руководители компании попросту вредители и непрофессионалы.

«По нашим подсчетам, это 4,8 миллиарда гривен. Это чуть-чуть меньше того, что государство на целый год выделяет на поддержку сельского хозяйства», – сказал депутат в комментарии местным СМИ.

Политик посетовал, что перевозчик вредит государству, ведь тарифы поднимают уже пятый раз за год.

«Причем без каких-либо консультаций с бизнесом, с ассоциациями, с комитетом, органами власти», – подчеркнул Заболотный.

Стоит отметить, что депутат, сравнивая масштабы урона от повышения тарифов с величиной госсубсидий, очевидно, полагает, что представляет власть в выгодном свете, однако это совсем не так, ведь именно из-за нехватки помощи руководства страны, сельское хозяйство Украины находится в упадке. На это ранее неоднократно указывали и украинские экономисты, и политики.

Еще одной причиной стала невостребованность зерновых и подсолнечного масла, на экспорт которых ориентировал агросектор Украины. Киев продолжает говорить о большом пути страны в Евросоюз и неустанно напоминать о соглашении об ассоциации с ЕС, но продукция Украины Европе оказалась совершенно не нужна.

Кроме того, власти страны продолжают гнуть антироссийскую линию, разорвав экономические связи с Россией, в то время, как именно она была главным партнером Украины. На это на минувшей неделе указал и экс-президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, именно Киев заинтересован в том, чтобы возобновить дружбу с Москвой. При этом он выразил уверенность, что действующем президенте Петре Порошенко этого не произойдет, поскольку он может действовать только по указке Запада, и прикрывать катастрофические экономические потери защитой национальных интересов.

Нельзя не вспомнить и о настоящем бунте украинских фермеров в 2017 году после отмены возмещения НДС на экспорт масленичных. Аграрии блокировали дороги по всей стране. Протестующие требовали отмены скандальной поправки в Налоговый кодекс, предупреждая, что она обернется обвалом закупочных цен эти культуры и увеличит прибыль владельцев маслоэкстракционных заводов. Участники стачки с возмущением констатировали, что их по итогам года будет ждать банкротство, а вот приближенные к Порошенко олигархи заработают от 10 до 16 млрд гривен. Бастующие фермеры отмечали, что уже просили президента защитить их интересы, однако этого не произошло. Не заступился за них и аграрный комитет Рады.

Распределение дотаций украинские сельхозпроизводители и вовсе давно расценивают как «дотации на яхты». К примеру, в первом полугодии 2017 года, почти половину госсубсидий (42%, более 900 млн гривен) получил владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк. К слову, ранее он занимал пост заместителя главы администрации Петра Порошенко.