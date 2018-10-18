Гройсман не сумел удержаться от политики, выражая соболезнования семьям пострадавших в Керчи

Киев, 18 октября. Украинский премьер Владимир Гройсман выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи. Тем не менее, даже в такой момент глава украинского правительства не смог удержаться от политики в своем обращении.

«В учебном заведении погибли люди. Выражаю свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших», ― написал политик в своем Twitter, не преминув добавить, что считает Крым украинской территорией.

Ранее с аналогичным обращением выступил президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что соболезнует «украинским гражданам», потерявших детей и близких в керченском техникуме.

Напомним, что один из студентов учебного заведения в эту среду устроил взрыв, а затем открыл стрельбу в стенах колледжа. По последним данным в инциденте погибли 19 человек, более пятидесяти получили ранения.