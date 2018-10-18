Дамаск, 18 октября. Более 700 человек стали пленниками боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается, среди захваченных ими заложников есть европейцы.

По данным российского военного-дипломатического источника, в плен к боевикам попали граждане разных стран, в том числе – и западноевропейских. Их удерживают в населенном пункте Хаджин, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор.

Боевики атаковали лагерь беженцев 13 октября около населенного пункта Эль-Бахра. В результате нападения террористы захватили более 130 арабских семей.

«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ1 в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — цитирует слова источника RT.

Террористы требуют от курдов освободить их сторонников и передать им земли на востоке от Евфрата. В качестве давления на курдское руководство боевики каждый день устраивают казни заложников.

1 Организация запрещена на территории РФ.