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Опознаны тела четверых погибших при атаке на керченский колледж

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Опознаны тела четверых погибших при атаке на керченский колледж

Керчь, 18 октября. Четверо из погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже опознаны, трое из них — дети, сообщил замглавы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Мельгазиев сообщил журналистам, что на данный момент опознаны тела четырех человек, трое из них — дети.

В среду студент четвертого курса, предположительно Владислав Росляков, устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 19 человек, более 50 пострадали. Десять из пострадавших в настоящее время находятся в реанимации, трое — в тяжелой коме.

Ранее сообщалось, что родственников погибших разместили у городского морга, где они ожидают приглашения на процедуру опознания. Федеральное агентство новостей публиковало видео с места событий.

Автор: Олеся Волкова
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