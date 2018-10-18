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Россиян пересчитают онлайн: для переписи населения создадут мобильное приложение

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Россиян пересчитают онлайн: для переписи населения создадут мобильное приложение

Москва, 18 октября. Росстат сообщил о новшествах, которые будут применены в ходе всероссийской переписи граждан РФ в 2020 году. В частности, одним из них станет специальное мобильное приложение. В ведомстве прогнозируют, что переписные листы в Интернете заполнит около 10% россиян.

Руководитель Росстата отметил, что 10 октября был успешно завершен эксперимент по онлайн-переписи российских граждан. За десять дней в нем приняли участие около 460 тыс. граждан РФ. Для этого им нужно было зарегистрироваться на Едином портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись. После этого участники эксперимента заполнили переписные листы за себя и родных на сайте gosuslugi.ru. В общей сложности, были заполнены листы за 1,2 млн человек. Активнее всего в переписи в онлайн-формате участвовали жители Сахалинской области, Алтая, Ростовской области и Оренбургской областей и Якутии.

«В целом, Интернет-перепись вызвала большой интерес и одобрение у населения», — отметил Оксенойт в комментарии «Парламентской газете».

Глава Росстата уточнил, что все комментарии и предложения пользователей будут учтены для повышения качества электронной переписи. Она пройдет доработку, в первую очередь, для вывода услуги на мобильное приложение «Госуслуги». Доступа к ней также станет возможен для региональных порталов «Госуслуг»

Еще одной новинкой, по его словам, станет использование геоинформационных технологий как для подготовки к переписи и сбора сведений о населении, так и для опубликования итогов переписи в привязке к географическим координатам.

Автор: Ярослава Замысловатоваа
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